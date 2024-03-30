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Оформление трудовых отношений с охранниками: в Гоструда напомнили нюансы

18:18, 30 марта 2024
Отмечается, что возможность предоставления услуг по охранной деятельности физическим лицом на условиях договора гражданско-правового характера действующим законодательством не предусмотрена.
Оформление трудовых отношений с охранниками: в Гоструда напомнили нюансы
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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили некоторые нюансы оформления трудовых отношений с охранниками.

Так, в Управление инспекционной деятельности обратился работник одного из предприятий по поводу нарушения его прав в оформлении трудовых отношений.

Мужчина сообщил, что на предприятии выполнял работу охранника в соответствии с заключенным договором, какого характера трудового или гражданско-правового, ему не было известно.

По результатам проверки установлено, что на предприятии нарушаются нормы Закона Украины "Об организации трудовых отношений во время военного положения", Кодекса законов о труде Украины об условиях заключения трудового договора.

По информации Пенсионного Фонда Украины, по предприятию, в котором работал заявитель, в соответствии с представленным отчетом по ЕСВ отсутствовали данные о трудовых или гражданско-правовых отношениях с ним.

В пояснениях директор предприятия сообщил, что заявитель в трудовых отношениях с ним не состоит и не состоял, выполнял услуги по охране на основании договора о предоставлении услуг.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, основным видом экономической деятельности предприятия является деятельность частных охранных служб.

В Гоструда подчеркнули, что в соответствии с Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» Постановления КМУ от 18.11.2015 №960 утверждены Лицензионные условия осуществления охранной деятельности.

Ими предусмотрено, что охранники должны входить в штат субъекта охранной деятельности и в зависимости от охраняемого объекта соответствовать квалификационным требованиям, определенным приказом Минтруда от 29.12.2004 №336 «Об утверждении Выпуска 1 «Профессии работников, являющихся общими для всех видов экономической деятельности» Справочника квалификационных характеристик профессий работников».

Уровень соответствия квалификационным требованиям документально подтверждается согласно законодательству.

Пунктом 17 Лицензионных условий предусмотрено, что персоналом охраны могут быть дееспособные граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста, прошли соответствующее обучение или профессиональную подготовку, заключили трудовой договор с субъектом охранной деятельности (входят в штат субъекта охранной деятельности).

В соответствии с Законом Украины «Об охранной деятельности» запрещается привлекать к охранным мерам лиц, которые не подали документы, необходимые для устройства на работу, или не соответствуют квалификационным требованиям.

Из приведенных норм получается, что охранная деятельность является видом деятельности, осуществляемой исключительно на основании лицензии, выданной только субъекту хозяйствования (ФЛП или юридическое лицо) и при обязательном выполнении субъектами хозяйственной деятельности организационных, кадровых и технологических требований, предусмотренных Лицензионными условиями осуществления охранной деятельности или путем заключения трудового договора с наемным работником в устной или письменной форме в соответствии с Законом Украины №2136 «Об организации трудовых отношений во время военного положения» и КЗоТ.

Следовательно, отмечается, что возможности предоставления услуг по охранной деятельности физическим лицом на условиях договора гражданско-правового характера Законом Украины "Об охранной деятельности", Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", Постановлением КМУ от 18.11.2015 №960 не предусмотрено.

По результатам проверки внесено предписание о недопущении в дальнейшем выявленных нарушений и решается вопрос о привлечении к ответственности руководителя предприятия.

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