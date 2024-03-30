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В Одессе планируют открыть пляжи на летний сезон, — Олег Кипер

18:56, 30 марта 2024
Перед этим пляжи и наличие укрытий рядом должны проверить соответствующие службы.
В Одессе планируют открыть пляжи на летний сезон, — Олег Кипер
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В Одессе этим летом собираются открывать пляжи. Но перед этим их проверят соответствующие службы, чтобы пребывание для людей было безопасным. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Суспильне. 

Кипер назвал несколько причин, почему в прошлом году в конце лета открыли 6 пляжей.

Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина.

А вторая – стихийные пляжи, образовавшиеся в городе. Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать людям возможность пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие".

По этому сезону Кипер отметил, что после майских праздников на одесских пляжах снова станет больше людей. Чтобы открыть пляжи, по его словам, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами.

На вопрос, ожидается ли в городе увеличение количества туристов, председатель ОВА ответил, что жизнь продолжается и видеть очереди на въезд в Одессу в прошлом году было приятно:

"Мы для этого в прошлом году открывали пляжный сезон: оздоровить людей, дать городу нашему и региону нашему дыхание. Чтобы люди понимали, что несмотря на то, что враг постоянно нас атакует, жизнь существует. И как показал прошлый год, что после того, как будет открыт в первый сезон, в Одессе появились на въезде снова очереди. Это было очень приятно".

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