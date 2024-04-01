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Українська команда з кіберспорту NaVi стала першим чемпіоном світу з гри Counter Strike 2

14:32, 1 квітня 2024
Це був перший Major за цією грою — попередні були за Counter-Strike: Global Offensive.
Українська команда з кіберспорту NaVi стала першим чемпіоном світу з гри Counter Strike 2
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Українська команда Natus Vincere стала чемпіоном світу з гри Counter Strike 2, отримавши перемогу на Major у данській столиці Копенгагені.

NaVi перемогли американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох. Першу мапу NaVi взяли з рахунком 13 на 9, на другій перемогли FaZe з 13 - 2, а вже третю здолала українська команда з 13 проти 3.

Призовий фонд турніру складає $1 250 000, з них отримає $500 000 NaVi, і $170 000 команда Faze.

Під час трансляції також було зібрано донатами понад 5,6 млн грн на потреби бійців «Азову». У NaVi повідомили, що подвоять цю суму.

Counter Strike 2 вийшла на платформі Steam 28 вересня 2023 року. Це був перший Major за цією грою — попередні були за Counter-Strike: Global Offensive.

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