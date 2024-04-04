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Трудові правовідносини з працівниками, які залишилися на тимчасово окупованій території: що слід знати

20:54, 4 квітня 2024
Звільнити працівника можна, якщо він не виходить на зв’язок протягом 4 місяців поспіль.
Трудові правовідносини з працівниками, які залишилися на тимчасово окупованій території: що слід знати
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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили нюанси трудових правовідносин з працівниками, які залишилися на тимчасово окупованій території.

 Як повідомляється, можливі кілька варіантів? 

  • перевести таких працівників на простій;
  • надати їм відпустку без збереження заробітної плати;
  • припинити трудові відносини.

Звільнити працівника можна, якщо він не виходить на зв’язок протягом 4 місяців поспіль.

Увесь цей період роботодавець має табелювати як неявку з нез’ясованих причин.

Варто також мати документальне підтвердження такої відсутності працівника, наприклад періодично складати відповідні акти.

Раніше ми писали, що у Держпраці нагадали особливості звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його хвороби. 

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