Трудові правовідносини з працівниками, які залишилися на тимчасово окупованій території: що слід знати

Звільнити працівника можна, якщо він не виходить на зв’язок протягом 4 місяців поспіль.

В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили нюанси трудових правовідносин з працівниками, які залишилися на тимчасово окупованій території.

Як повідомляється, можливі кілька варіантів?

перевести таких працівників на простій;

надати їм відпустку без збереження заробітної плати;

припинити трудові відносини.

Звільнити працівника можна, якщо він не виходить на зв’язок протягом 4 місяців поспіль.

Увесь цей період роботодавець має табелювати як неявку з нез’ясованих причин.

Варто також мати документальне підтвердження такої відсутності працівника, наприклад періодично складати відповідні акти.

Раніше ми писали, що у Держпраці нагадали особливості звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його хвороби.

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