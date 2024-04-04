Трудовые правоотношения с работниками, оставшимися на временно оккупированной территории: что нужно знать

Уволить работника можно, если он не выходит на связь в течение 4 месяцев подряд.

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда объяснили нюансы трудовых правоотношений с работниками, оставшимися на временно оккупированной территории.

Как сообщается, возможны несколько вариантов:

перевести таких работников на простой;

предоставить им отпуск без сохранения заработной платы;

прекратить трудовые отношения.

Уволить работника можно, если он не выходит на связь в течение 4 месяцев подряд.

Весь этот период работодатель должен табелировать как неявку по невыясненным причинам.

Следует также иметь документальное подтверждение такого отсутствия работника, например, периодически составлять соответствующие акты.

Ранее мы писали, что в Гоструда напомнили особенности увольнения работника по инициативе работодателя в период его болезни.

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