Кирило Буданов прогнозує посилення російського наступу на початку літа

Очільник ГУР також вважає можливим український наступ цього року.

Наступ російських військ очікується наприкінці весни, на початку літа. При цьому стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, посилення російських наступальних дій очікується наприкінці весни та на початку літа, особливо на Донбасі.

«Вони трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, стратегічний напрямок Покровськ», - сказав очільник ГУР.

При цьому Буданов вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

«Ситуація досить складна, але вона під контролем», - каже голова розвідки.

При цьому Кирило Буданов не відкидає і українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

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