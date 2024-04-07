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Кирило Буданов прогнозує посилення російського наступу на початку літа

18:33, 7 квітня 2024
Очільник ГУР також вважає можливим український наступ цього року.
Кирило Буданов прогнозує посилення російського наступу на початку літа
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Наступ російських військ очікується наприкінці весни, на початку літа. При цьому стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області. Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, посилення російських наступальних дій очікується наприкінці весни та на початку літа, особливо на Донбасі.

«Вони трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, стратегічний напрямок Покровськ», - сказав очільник ГУР.

При цьому Буданов вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

«Ситуація досить складна, але вона під контролем», - каже голова розвідки.

При цьому Кирило Буданов не відкидає і українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

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