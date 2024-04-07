Практика судов
  1. В Украине

Кирилл Буданов прогнозирует усиление российского наступления в начале лета

18:33, 7 апреля 2024
Глава ГУР также считает возможным украинское наступление в этом году.
Кирилл Буданов прогнозирует усиление российского наступления в начале лета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наступление российских войск ожидается в конце весны, начале лета. При этом стратегическим направлением для врага является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, усиление российских наступательных действий ожидается в конце весны и начале лета, особенно на Донбассе.

«Они немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегическое направление Покровска», - сказал глава ГУР.

При этом Буданов считает, что до начала ожидаемого российского наступления существенных изменений на фронте не будет.

«Ситуация достаточно сложная, но она под контролем», - говорит глава разведки.

При этом Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления этого года. Однако говорить по этой теме подробнее он не стал, уточнив, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Администрирование государственного Реестра нормативно-правовых актов передают из рук частной компании государству – но это произойдет не сразу

Администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов является частная компания – Кабмин решил передать его государству, но после того, как завершится военное положение.

На должности судей ВАКС и АП ВАКС претендуют 238 кандидатов: интересные нюансы конкурса

На десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты претендуют 11 судей ВАКС и их помощники.

Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

С налогообложением криптовалюты в Украине разберутся до конца декабря 2024 года – Меморандум с МВФ

Вопрос принятия законодательства для урегулирования виртуальных активов будет находиться на контроле в Нацбанке и НКЦБФР при технической помощи МВФ.

Персональные данные военнообязанных украинцев будут хранить за границей

ЦИК, Налоговая и Миграционная служба передадут Минобороны сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – вступил в силу закон.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду