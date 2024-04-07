Кирилл Буданов прогнозирует усиление российского наступления в начале лета

Глава ГУР также считает возможным украинское наступление в этом году.

Наступление российских войск ожидается в конце весны, начале лета. При этом стратегическим направлением для врага является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, усиление российских наступательных действий ожидается в конце весны и начале лета, особенно на Донбассе.

«Они немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегическое направление Покровска», - сказал глава ГУР.

При этом Буданов считает, что до начала ожидаемого российского наступления существенных изменений на фронте не будет.

«Ситуация достаточно сложная, но она под контролем», - говорит глава разведки.

При этом Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления этого года. Однако говорить по этой теме подробнее он не стал, уточнив, что ответственность за эту сферу лежит на Генштабе ВСУ.

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