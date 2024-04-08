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Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ

13:47, 8 квітня 2024
Він визнав, що система ТЦК не ідеальна, однак більшість працівників центрів – це вчорашні воїни, і порушення їхніх прав – це неприпустимо.
Відсидітися нікому не вдасться, – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк закликав українців приєднуватися до лав ЗСУ
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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк звернувся до військовозобов’язаних українців із закликом знайти в собі мужність приєднатися до війська. Адже скільки б озброєння не передавали нашій державі союзники, армії бракує людей.

«Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться», — наголосив Павлюк.                                                                                                                                                                            

За його словами, поки ЗСУ героїчно воюють і стримують окупантів по всій лінії фронту, рф намагається розхитати наші тили: посіяти ворожнечу, паніку, недовіру до армії. Ворог витрачає на це шалені ресурси.

«Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було - нам бракує людей!» - заявив Павлюк.

Генерал зауважив, що «техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить», тож підрозділи мають оновлюватись.

«Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили», - акцентував Павлюк.

Він підкреслив, що окупантів треба змусити забиратися геть з нашої землі, а якщо ми цього не зробимо, «ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі». Про що свідчить сама росія та те, що вона робить на тимчасово окупованих територіях.

«Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону - доля країни, доля нашої нації. росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну», - підсумував Павлюк.

Олександр Павлюк заявив, що більшість працівників ТЦК – це вчорашні воїни. І порушення їхніх прав – це неприпустимо.

«Так, система ТЦК не ідеальна – ми це усвідомлюємо і працюємо над її вдосконаленням. На всі випадки перевищення повноважень Командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо», – зазначив він.

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