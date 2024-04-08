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Отсидеться никому не удастся, – командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк призвал украинцев присоединяться к рядам ВСУ

13:47, 8 апреля 2024
Он признал, что система ТЦК не идеальна, однако большинство работников центров – это вчерашние воины, и нарушение их прав – это недопустимо.
Отсидеться никому не удастся, – командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк призвал украинцев присоединяться к рядам ВСУ
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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк обратился к военнообязанным украинцам с призывом найти в себе мужество присоединиться к войску. Ведь сколько бы вооружения ни передавали нашему государству союзники, армии не хватает людей.

«Должны осознать, что отсидеться никому не удастся», — подчеркнул Павлюк.

По его словам, пока ВСУ героически воюют и сдерживают оккупантов по всей линии фронта, россия пытается расшатать наши тылы: посеять рознь, панику, недоверие к армии. Враг тратит на это безумные ресурсы.

«Сегодня те же люди говорят, что наша армия самая сильная и профессиональная в Европе, мире. В нашем распоряжении западное вооружение. Мы знаем и понимаем замыслы врага. Есть талантливые и опытные командировки. Два года назад мы обороняли Киев, а теперь поражаем военные цели в тысяче километров от линии столкновения собственными военными технологиями. Но сколько бы помощи мы ни получили, сколько бы оружия у нас не было – нам не хватает людей!» – заявил Павлюк.

Генерал заметил, что «техника сама не едет, оружие само не стреляет, дрон сам не улетит», поэтому подразделения должны обновляться.

«Российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация – это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав. Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: россия отказывает нам в праве существования. Враг понимает только язык силы», – акцентировал Павлюк.

Он подчеркнул, что окупантов нужно заставить убираться прочь с нашей земли, а если мы этого не сделаем, «никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще». О чем свидетельствует сама россия и то, что она делает на временно оккупированных территориях.

«Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у россии воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону – судьба страны, судьба нашей нации. россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни тех, кто предал Украину», - подытожил Павлюк.

Александр Павлюк заявил, что большинство работников ТЦК – это вчерашние воины. И нарушение их прав – это недопустимо.

«Да, система ТЦК не идеальна – мы это осознаем и работаем над ее усовершенствованием. На все случаи превышения полномочий Командования Сухопутных войск правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим», – отметил он.

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