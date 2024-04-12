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У Києві розмови про політику закінчились жорстоким вбивством

12:45, 12 квітня 2024
Між чоловіками виникла суперечка, під час якої гість завдав господарю 3 удари ножем.
У Києві розмови про політику закінчились жорстоким вбивством
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У Києві 47-річного чоловіка визнано винним у скоєнні умисного вбивства та крадіжки і засуджено до 15 років тюрми.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у лютому 2023 року зловмисник познайомився із потерпілим у кафе, де вони вживали алкоголь.

Після закриття кафе потерпілий запросив нового знайомого в свою орендовану квартиру.

Вже у квартирі нетверезі чоловіки за столом почали говорити про політику. Між ними виникла суперечка, під час якої гість завдав господарю 3 удари ножем. Потерпілий помер внаслідок ушкодженням внутрішніх органів.

Оболонський районний суд Києва засудив обвинуваченого до 15 років позбавлення волі.

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