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В Киеве разговоры о политике закончились жестоким убийством

12:45, 12 апреля 2024
Между мужчинами возник спор, во время которого гость нанес хозяину 3 удара ножом.
В Киеве разговоры о политике закончились жестоким убийством
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В Киеве 47-летний мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства и кражи и приговорен к 15 годам тюрьмы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в феврале 2023 года злоумышленник познакомился с потерпевшим в кафе, где они употребляли алкоголь.

После закрытия кафе потерпевший пригласил нового знакомого в арендованную квартиру.

Уже в квартире нетрезвые мужчины за столом стали говорить о политике. Между ними возник спор, во время которого гость нанес хозяину 3 удара ножом. Потерпевший скончался вследствие повреждения внутренних органов.

Оболонский районный суд Киева приговорил обвиняемого к 15 годам лишения свободы.

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