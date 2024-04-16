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Як отримати довідку про безаварійний стаж водіння: роз’яснення

20:48, 16 квітня 2024
В МТСБУ українці можуть отримати довідку про безаварійний стаж водіння для закордонної компанії.
Як отримати довідку про безаварійний стаж водіння: роз’яснення
Фото: mtsbu.ua
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Моторне транспортне страхове бюро України зазначило, що у зв’язку з впровадженням деяких країн Європи змін в умовах перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю проходження їх реєстрації в країнах перебування, українці стикнулися з неможливістю подальшого використання української «Зеленої картки» та потребою скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній.

Для оформлення договору автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП.

Для отримання інформації з Централізованої бази даних МТСБУ щодо історії страхування з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та участі у ДТП, потрібно подати до МТСБУ заяву в довільній формі, виконавши наступні умови:

  1. У зверненні має бути зазначено:

адресат ( МТСБУ);

прізвище, ім'я, по батькові заявника;

реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит;

індивідуальний податковий номер заявника;

адреса проживання (місце перебування);

електронна пошта;

марка і модель транспортного засобу (опціонально);

державний номер транспортного засобу (опціонально);

VIN транспортного засобу (опціонально).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.

  1. Оформіть, будь ласка, Ваше звернення належним чином, зробіть його скан-копію або фото у pdf-форматі та надішліть на e-mail: [email protected].

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові.

Також просимо взяти до уваги наступне:

Відповідь на звернення може буде надана виключно державною мовою.

Зазначені довідки МТСБУ видаються БЕЗКОШТОВНО.

ЦБД МТСБУ була створена у 2010 році. Отже, база даних не містить повної інформації про договори ОСЦПВВНТЗ, що були укладені до 2010 року.

У зв’язку з великою кількістю запитів, враховуйте, що опрацювання такого запиту займає певний час. Не варто надсилати запити повторно і дублювати їх. Це не впливає на швидкість опрацювання, а навпаки ускладнює їх опрацювання.

Довідки надсилаються електронним листом, засвідчені ЕЦП. Для отримання зазначеної довідки не потрібно звертатися за допомогою до представників, адвокатів та інших осіб.

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