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Примусове стягнення боргів: що треба знати

10:04, 16 квітня 2024
Щоб розпочати примусове стягнення боргів треба зробити два кроки.
Примусове стягнення боргів: що треба знати
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ нагадало, щоб розпочати примусове виконання рішення суду, потрібно звернутися до ДВС чи приватного виконавця. Автоматично рішення судів до виконавців не надходять.

КРОК 1

Звернутися до суду, який розглядав справу, із заявою про видачу виконавчого листа.

Виконавчий лист обов’язково має містити:

назву і дату видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посаду посадової особи, яка його видала;

дату прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;

повне найменування стягувача та боржника, їх місцезнаходження, дату народження боржника - фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта;

резолютивну частину рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;

дату набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);

строк пред’явлення рішення до виконання.

КРОК 2

Написати заяву про примусове стягнення коштів із боржника та звернутися із заявою до державної виконавчої служби або приватного виконавця, який знаходиться:

-  за місцем проживання/перебування або роботи боржника.

- за місцем знаходження майна боржника.

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3 років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Нагадуємо, що своєчасне погашення заборгованості допоможе уникнути неприємних наслідків, таких як арешт майна та блокування рахунків.

Як самостійно можна дізнатись про відкриті виконавчі провадження?

  1. у своєму телефоні за допомогою додатку «Дія».

Для цього необхіжно зробити наступні кроки:

- Завантажте додаток «Дія» на свій мобільний телефон.

- Пройдіть ідентифікацію особи.

- Перейдіть у меню «Послуги» та оберіть вкладку «Виконавчі провадження».

У цій вкладці відражається інформація щодо відкритих виконавчих проваджень та їх поточний статус або їх відсутність.

Про статус виконавчого провадженя дізнайтесь більше за посиланням.

Однак, перевірити інформацію можна і за допомогою інших джерел:

  1. відкритий Єдиний реєстр боржників, де у режимі реального часу можна перевірити інформацію щодо себе чи інших боржників.
  2. також щодо отримання інформації стосовно відкриття виконавчого провадження можете звернутись до відділу ДВС в який предʼявлено виконавчий лист.

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