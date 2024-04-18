На Одещині затримано посадовця сільради, який «допомагав» військовозобов’язаним уникнути мобілізації

За грошову винагороду він обіцяв призовнику вплинути на посадових осіб ТЦК щодо прийняття ними рішення про визнання його непридатним до служби та надання тимчасової відстрочки від мобілізації.

На Одещині затримано посадовця Фонтанської об'єднаної територіальної громади, який «допомагав» військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступнику голови Фонтанської сільради Одеської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний, будучі керівником робочої групи з контролю щодо забезпечення заходів мобілізації, налагодив схему незаконного заробітку шляхом сприяння військовозобов’язаним в уникненні призову.

За винагороду він обіцяв призовнику вплинути на посадових осіб Доброславського ТЦК та СП щодо прийняття ними рішення про визнання його непридатним до служби та надання тимчасової відстрочки від мобілізації.

Посадовця затримали у службовому кабінеті після передачі йому 800 доларів неправомірних коштів. При цьому ще 4000 доларів він одержав на попередній зустрічі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

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