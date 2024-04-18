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В Одесской области задержан чиновник сельсовета, который «помогал» военнообязанным избежать мобилизации

22:19, 18 апреля 2024
За денежное вознаграждение он обещал призывнику повлиять на должностных лиц ТЦК о принятии ими решения о признании его непригодным к службе и предоставлению временной отсрочки от мобилизации.
В Одесской области задержан чиновник сельсовета, который «помогал» военнообязанным избежать мобилизации
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В Одесской области задержан чиновник Фонтанской объединенной территориальной общины, который «помогал» военнообязанным избежать мобилизации. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении заместителю председателя Фонтанского сельсовета Одесской области в требовании и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)» , – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, будучи руководителем рабочей группы по контролю по обеспечению мер мобилизации, наладил схему незаконного заработка путем содействия военнообязанным во избежании призыва.

За вознаграждение он обещал призывнику повлиять на должностных лиц Доброславского ТЦК и СП о принятии ими решения о признании его непригодным к службе и предоставлению временной отсрочки от мобилизации.

Чиновника задержали в служебном кабинете после передачи ему 800 долларов неправомерных средств. При этом еще 4000 долларов он получил на предыдущей встрече.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

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