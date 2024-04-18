Ученые из Австралии открыли новый вид муравьев и назвали в честь Волдеморта из «Гарри Поттера»

У этих муравьев полностью отсутствуют глаза.

Источник фото: ZooKeys

аВ Австралии исследователи открыли новый вид подземных муравьев и назвали его Leptanilla voldemort – в честь главного антагониста серии «Гарри Поттер» лорда Волдеморта.

Об этом сообщил научный журнал «ZooKeys», пишет «Бабель».

Ученые из университета Западной Австралии обнаружили насекомых на глубине 25 метров в окрестностях города Ньюман. Исследователям удалось обнаружить несколько муравьев, и оказалось, что это новый вид.

Эти муравьи не поднимаются на поверхность и все время производят в полной темноте. Они хищники, преимущественно питаются подземными беспозвоночными, прежде всего геофилами — для этого используются острые челюсти. Кроме того, взрослые особи пьют гемолимфу личинок собственного вида.

Эти муравьи имеют совсем небольшие размеры, удлиненные конечности, антенны и челюсти, а также бледную желтоватую окраску и не имеют глаз.

Источник фото: ZooKeys

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