Учені з Австралії відкрили новий вид мурах і назвали на честь Волдеморта з «Гаррі Поттера»

У цих мурах повністю відсутні очі.

Джерело фото: ZooKeys

В Австралії дослідники відкрили новий вид підземних мурах і назвали його Leptanilla voldemort — на честь головного антагоніста серії «Гаррі Поттер» лорда Волдеморта.

Про це повідомив науковий журнал «ZooKeys», пише «Бабель».

Вчені з університету Західної Австралії знайшли комах на глибині 25 метрів в околицях міста Ньюман. Дослідникам вдалося знайти декілька мурах, і виявилося, що це новий вид.

Ці мурахи не піднімаються на поверхню і весь час проводять у повній темряві. Вони хижаки, переважно харчуються підземними безхребетними, насамперед геофілами — для цього використовують гострі щелепи. Крім того, дорослі особини пʼють гемолімфу личинок власного виду.

Ці мурахи мають зовсім невеликі розміри, подовжені кінцівки, антени і щелепи, а також бліде жовтувату забарвлення і не мають очей.

Джерело фото: ZooKeys

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.