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Кам'янець-Подільського мера Михайла Посітка внесли до Реєстру корупціонерів

19:23, 18 квітня 2024
На міського голову накладено штраф, а також його внесено до Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Кам'янець-Подільського мера Михайла Посітка внесли до Реєстру корупціонерів
Джерело фото: Facebook
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким міського голову Кам’янця-Подільського Михайла Посітка визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Рішення остаточне та не підлягає оскарженню.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Як зазначається, у січні 2024 року НАЗК склало стосовно нього протокол за ч.ч. 1,2 ст. 172-7 КУпАП.

Так, було встановлено, що мер міста на пленарному засіданні міської ради брав участь у голосуванні стосовно кадрових призначень особи, яка здійснила добровільні внески до виборчого фонду Посітка під час виборів кам’янець-подільського міського голови у 2020 році.

Крім того, він ухвалив рішення щодо встановлення цій особі максимально можливого розміру надбавки за високі досягнення у праці, а також визначав розмір щомісячного преміювання.

У лютому Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав Михайла Посітка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

На міського голову Кам'янець-Подільська накладено штраф у 6 800 грн, а відповідну інформацію буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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