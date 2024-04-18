На Хмельниччині Укрпошта через заборгованість припинила надання послуг місцевим загальним судам

Заборгованість складає майже 2 млн гривень.

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Із 3 квітня АТ «Укрпошта» не надає послуг з надання універсальних послуг поштового зв’язку з пересилання поштових карток, простих та рекомендованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату в зв’язку з наявністю заборгованості за надані послуги в розмірі 1 952 386 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницького міськрайонного суду.

Про це місцеві загальні суди області спеціальним листом офіційно поінформувала начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області Любов Школьник.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Тростянецький райсуд Вінницької області тимчасово призупинив відправлення поштової кореспонденції.

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