Тема корупції активно використовується в рамках інформаційних спецоперацій рф проти України – НАЗК

Тема корупції має потужний деконсолідуючий потенціал і саме тому ворог так завзято її експлуатує зазначає НАЗК.

Тема корупції активно використовується в рамках інформаційних спецоперацій рф проти України. Про це повідомили у НАЗК за результатами дослідження «Виявлення та аналіз російських інформаційних загроз на тему корупції в українському медіапросторі», проведеного на замовлення Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у партнерстві з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Під час аналізу понад 130 тисяч інформаційних повідомлень (постів, статей, коментарів) в українському інформаційному просторі на платформах Twitter/X, Telegram, Facebook, Youtube та вебсайтах за період з 1 липня по 31 грудня 2023 року було встановлено:

86 інцидентів (фактично новий інцидент кожні 2 дні);

418 джерел, що були задіяні в інформаційних операціях;

462 джерела, що афілійовані з росією;

223 джерел-ботів.

У межах дослідження також виявлено 8 ключових тактик, використаних в інцидентах:

використання джерел, що видають себе за українські;

скоординоване поширення ідентичних або подібних постів та коментарів у соцмережах;

поширення фейків про випадки корупції в Україні;

культивування теорій змови;

перекручування початкової інформації та надання їй іншого змісту та контексту;

використання маніпулятивних і узагальнюючих формулювань;

посилання на заяви третіх осіб для надання твердженням авторитетності;

подання фактів боротьби із корупцією як фактів її високого рівня.

Усі прийоми поширення наративів є деструктивними та спрямовані на послаблення української держави та суспільства, зниження довіри до влади та посилення конфліктів всередині країни. Всі вони безпосередньо підтримуються росією через її власні інформаційні ресурси, що вказує на пряме залучення структур рф до гібридної агресії проти України та проведення інформаційних операцій, як частини російсько-української війни.

Базуючись на 86 виявлених інцидентах, сформовано 7 ключових наративів стосовно тематики корупції в Україні (які були присутні в інформаційному полі у другій половині 2023 року і містять в собі загрозливі тактики та афіліацію з меседжами від офіційних джерел рф).

За словами керівника відділу координації державної інформаційної політики із запобігання корупції НАЗК Павла Бульдовича, дослідження російських інформаційних загроз на тему корупції в українському медіапросторі – це лише початок системної і тривалої роботи, адже Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на період до 2025 року (далі - Стратегія) передбачає постійне відслідковування таких наративів в інформаційному просторі та спільне реагування державних органів у разі поширення дезінформації.

«Останні соцдослідження виявляють корупцію вже на першому місці у рейтингу проблем українців. Відтак росія досягає цілей в інформаційній війні, бо якщо корупція важливіша за війну, то за логікою пропаганди ті, хто її уособлює – влада, держава – гірше ворога, а значить боротися треба насамперед з ними, спрямувати енергію громадян не проти ворога, а проти своєї влади. Тема корупції має потужний деконсолідуючий потенціал і саме тому ворог так завзято її експлуатує», - зазначив Павло Бульдович.

Презентоване дослідження доводить, що російська пропаганда в Україні активно взаємодіє з різного роду деструктивними тенденціями, поширюючи інформацію, що покликана підтвердити вже існуючі негативні переконання, а також радикалізувати їх. До прикладу, ворог оперує мережею телеграм-каналів, що концентруються на різноманітних політичних “розкладках” та “інсайдах”, публікація яких має на меті переконати українське суспільство у тотальній корумпованості українських еліт та безнадійності боротьби з корупцією.

Проведення аналізу найпоширеніших дезінформаційних наративів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, оприлюднення та розповсюдження його результатів передбачено Державною антикорупційною програмою та Антикорупційною стратегією.

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