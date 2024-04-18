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Тема коррупции активно используется в рамках информационных спецопераций рф против Украины – НАПК

15:21, 18 апреля 2024
Тема коррупции имеет мощный деконсолидирующий потенциал и именно поэтому враг так упорно ее эксплуатирует, отмечает НАПК.
Тема коррупции активно используется в рамках информационных спецопераций рф против Украины – НАПК
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Тема коррупции активно используется в рамках информационных спецопераций России против Украины. Об этом сообщили в НАПК по результатам исследования «Обнаружение и анализ российских информационных угроз по теме коррупции в украинском медиапространстве», проведенного по заказу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в партнерстве с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

При анализе более 130 тысяч информационных сообщений (постов, статей, комментариев) в украинском информационном пространстве на платформах Twitter/X, Telegram, Facebook, Youtube и вебсайтах за период с 1 июля по 31 декабря 2023 года было установлено:

  • 86 инцидентов (фактически новый инцидент каждые 2 дня);
  • 418 источников, задействованных в информационных операциях;
  • 462 источника, аффилированные с россией;
  • 223 источников-ботов.

В рамках исследования также обнаружено 8 ключевых тактик, использованных в инцидентах:

  • использование источников, выдающих себя за украинские;
  • скоординированное распространение идентичных или подобных постов и комментариев в соцсетях;
  • распространение фейков о случаях коррупции в Украине;
  • культивирование теорий сговора;
  • искажение исходной информации и предоставление ей другого содержания и контекста;
  • использование манипулятивных и обобщающих формулировок;
  • ссылки на заявления третьих лиц для придания утверждениям авторитетности;
  • представление фактов борьбы с коррупцией как фактов ее высокого уровня.

Все приемы распространения нарративов деструктивны и направлены на ослабление украинского государства и общества, снижение доверия к власти и усиление конфликтов внутри страны. Все они непосредственно поддерживаются россией через ее собственные информационные ресурсы, что указывает на прямое вовлечение структур рф в гибридную агрессию против Украины и проведение информационных операций, как части российско-украинской войны.

Основываясь на 86 выявленных инцидентах, сформировано 7 ключевых нарративов по тематике коррупции в Украине (присутствовавших в информационном поле во второй половине 2023 года и содержащих в себе угрожающие тактики и афилиацию с месседжами от официальных источников рф).

По словам руководителя отдела координации государственной информационной политики по предотвращению коррупции НАПК Павла Бульдовича, исследование российских информационных угроз на тему коррупции в украинском медиапространстве – это только начало системной и длительной работы, ведь Стратегия коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции на период до 2025 - стратегия) предусматривает постоянное отслеживание таких нарративов в информационном пространстве и совместное реагирование государственных органов в случае распространения дезинформации.

«Последние социсследования выявляют коррупцию уже на первом месте в рейтинге проблем украинцев. Следовательно, россия достигает целей в информационной войне, потому что если коррупция важнее войны, то по логике пропаганды те, кто ее олицетворяет – власть, государство – хуже врага, а значит бороться надо прежде всего с ними, направить энергию граждан не против врага, а против своей власти. Тема коррупции обладает мощным деконсолидирующим потенциалом и именно поэтому враг так упорно ее эксплуатирует», - отметил Павел Бульдович.

Представленное исследование доказывает, что российская пропаганда в Украине активно взаимодействует с разного рода деструктивными тенденциями, распространяя информацию, призванную подтвердить уже существующие негативные убеждения, а также радикализовать их. К примеру, враг оперирует сетью телеграмм-каналов, которые концентрируются на различных политических раскладках и инсайдах, публикация которых имеет целью убедить украинское общество в тотальной коррумпированности украинских элит и безнадежности борьбы с коррупцией.

Проведение анализа наиболее распространенных дезинформационных нарративов по предотвращению и противодействию коррупции в Украине, обнародованию и распространению его результатов предусмотрено Государственной антикоррупционной программой и Антикоррупционной стратегией.

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