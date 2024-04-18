На Хмельнитчине Укрпочта из-за задолженности прекратила предоставление услуг местным общим судам

Задолженность составляет около 2 млн гривен.

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С 3 апреля АО «Укрпочта» не предоставляет услуг по предоставлению универсальных услуг почтовой связи по пересылке почтовых карточек, простых и рекомендованных писем с оплатой путем нанесения на почтовое отправление оттиска об оплате в связи с наличием задолженности за предоставленные услуги в размере 1 952 386 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого горрайонного суда.

Об этом местные общие суды области специальным письмом официально поинформировала начальник территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Хмельницкой области Любовь Школьник.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Тростянецкий райсуд Винницкой области временно приостановил отправку почтовой корреспонденции.

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