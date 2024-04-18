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Каменец-Подольского мэра Михаила Поситко внесли в Реестр коррупционеров

19:23, 18 апреля 2024
На городского голову наложен штраф, а также его внесено в Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Каменец-Подольского мэра Михаила Поситко внесли в Реестр коррупционеров
Источник фото: Facebook
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко признан виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Как отмечается, в январе 2024 года НАПК составило относительно него протокол по ч.ч. 1,2 ст. 172-7 КУоАП.

Так, было установлено, что мэр города на пленарном заседании городского совета принимал участие в голосовании по кадровым назначениям лица, которое осуществило добровольные взносы в избирательный фонд Поситко во время выборов каменец-подольского городского головы в 2020 году.

Кроме того, он принял решение об установлении этому лицу максимально возможного размера надбавки за высокие достижения в труде, а также определял размер ежемесячного премирования.

В феврале Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал Михаила Поситко виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией.

На городского голову Каменец-Подольска наложен штраф в 6 800 грн, а соответствующую информацию будет внесено в Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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