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Судитимуть правоохоронця, який за $100 000 обіцяв закрити кримінальне провадження щодо колабораційної діяльності

20:36, 25 квітня 2024
Правоохоронець з Харківщини разом зі спільником намагалися видурити $100 000 у людей, що перевірялися на причетність до колабораційної діяльності.
Судитимуть правоохоронця, який за $100 000 обіцяв закрити кримінальне провадження щодо колабораційної діяльності
Джерело фото: dbr.gov.ua
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На Харківщині завершено розслідування справи щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу та його спільника, які намагалися отримати хабар за допомогу у закритті кримінального провадження щодо колабораційної діяльності. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисники, які знали про перевірку одного зі своїх давніх знайомих через причетність до колабораційної діяльності, запропонували допомогу у закритті кримінального провадження за хабар у 100 тисяч доларів США. Після переговорів суму зменшили до 70 тисяч доларів, але планували передати більшу частину колегам, які вели розслідування.

Однак виявилося, що злочинці не мали наміру виконувати якісь дії, а лише хотіли нажитися на своїх колегах. Тепер обвинувачені стоять під вагою обвинувачення у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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