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Будут судить правоохранителя, который за $100 000 обещал закрыть уголовное производство по коллаборационной деятельности

20:36, 25 апреля 2024
Правоохранитель из Харьковской области вместе с сообщником пытались выманить $100 000 у людей, которые проверялись на причастность к коллаборационистской деятельности.
Будут судить правоохранителя, который за $100 000 обещал закрыть уголовное производство по коллаборационной деятельности
Источник фото: dbr.gov.ua
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На Харьковщине завершено расследование дела в отношении должностного лица одного из районных управлений правоохранительного органа и его сообщника, которые пытались получить взятку за помощь в закрытии уголовного производства по коллаборационной деятельности. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленники, которые знали о проверке одного из своих давних знакомых из-за причастности к коллаборационной деятельности, предложили помощь в закрытии уголовного производства за взятку в 100 тысяч долларов США. После переговоров сумму уменьшили до 70 тысяч долларов, но планировали передать большую часть коллегам, которые вели расследование.

Однако оказалось, что преступники не намеревались выполнять какие-то действия, а лишь хотели нажиться на своих коллегах. Теперь обвиняемые стоят под тяжестью обвинения в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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