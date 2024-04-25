Судьи Хмельницкого апелляционного суда избрали заместителя председателя суда и секретаря судебной палаты

Кандидатов избирает собрание судей сроком на три года.

Источник фото: court.gov.ua

На заседании судей Хмельницкого апелляционного суда, состоявшемся 24 апреля 2024 года, были избраны заместитель председателя суда и секретарь судебной палаты. По результатам тайного голосования большинством голосов на должность заместителя председателя суда была избрана судья судебной палаты, ответственная за рассмотрение гражданских дел Алла Корниюк.Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде.

Также на этом заседании было принято решение о переизбрании Натальи Федоровой на должность секретаря судебной палаты, которая отвечает за рассмотрение уголовных дел. В соответствии с положениями Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", кандидатов на должности заместителя председателя суда и секретаря судебной палаты избирает собрание судей на трехлетний срок.

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