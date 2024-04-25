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Глава Минобороны Великобритании убежден, что Украина усилит дальние удары по россии

10:35, 25 апреля 2024
Военный командующий британской армии предусматривает новые стратегии Украины в войне с россией.
Глава Минобороны Великобритании убежден, что Украина усилит дальние удары по россии
Источник фото: ArmyInform
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Военный командующий британской армии Тони Радакин выразил убеждение, что Украина будет осуществлять больше дальних ударов на территорию россии, поскольку приток западной военной помощи имеет целью укрепить усилия Киева в ведении войны. Об этом Радакин заявил в интервью Financial Times.

Командующий признал, что в данный момент оборона Украины находится под влиянием пессимистических настроений из-за сложной борьбы с российскими войсками. Однако он подчеркнул, что такой пессимизм не учитывает долгосрочные тенденции, которые на самом деле работают в пользу Украины.

Радакин отметил успешные удары Украины с большого расстояния, последние пакеты военной помощи от США и Европы, а также проблемы, с которыми сталкивается россия в перекрытии экспорта зерна через Черное море.

"Опасность любой моментальной оценки общей картины заключается в том, что она [игнорирует] то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в следующие пару лет", - сказал Радакин, призвав прекратить "задабривать Россию" и смотреть на нее как на противника с большими преимуществами. Радакин также не высказал никаких предостережений относительно украинских атак внутри россии.

Отвечая на критику относительно отсутствия всестороннего плана помощи для победы Украины, Радакин заявил, что некоторые аспекты военного подхода остаются скрытыми или зависят от обстоятельств. Он также отметил, что некоторые из этих аспектов будут более эффективны в следующем году.

Кроме того, военный командующий выразил оптимизм относительно ситуации в Украине после месяцев неопределенности относительно стратегии Запада.

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