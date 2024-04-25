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Глава Міноборони Великої Британії переконаний, що Україна посилить дальні удари по росії

10:35, 25 квітня 2024
Військовий командувач британської армії передбачає нові стратегії України у війні з росією.
Глава Міноборони Великої Британії переконаний, що Україна посилить дальні удари по росії
Джерело фото: ArmyInform
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Військовий командувач британської армії Тоні Радакін висловив переконання, що Україна буде здійснювати більше дальніх ударів на територію росії, оскільки приплив західної військової допомоги має на меті зміцнити зусилля Києва у веденні війни. Про це Радакін заявив у інтерв'ю Financial Times.

Командувач визнав, що в даний момент оборона України знаходиться під впливом песимістичних настроїв через складну боротьбу з російськими військами. Проте він підкреслив, що такий песимізм не враховує довгострокові тенденції, які насправді працюють на користь України.

Радакін зазначив успішні удари України з великої відстані, останні пакети військової допомоги від США та Європи, а також проблеми, з якими стикається росія у перекритті експорту зерна через Чорне море.

«Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона [ігнорує] те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років», – сказав Радакін, закликавши припинити «задобрювати росію» та поглядати на неї як на противника з великими перевагами. Радакін також не висловив жодних застережень щодо українських атак всередині росії.

Відповідаючи на критику відносно відсутності всебічного плану допомоги для перемоги України, Радакін заявив, що деякі аспекти військового підходу залишаються прихованими або залежать від обставин. Він також наголосив, що деякі з цих аспектів будуть ефективніші наступного року.

Крім того, військовий командувач висловив оптимізм стосовно ситуації в Україні після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу.

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