25 квітня: яке сьогодні свято та головні події дня

25 квітня у всьому світі відзначаються різноманітні важливі події, серед яких також існують традиційні та цікаві святкування. Для багатьох людей цей день може бути особливим з різних причин. За календарем свят ми знаходимося в періоді, коли по всьому світу відзначають Міжнародний день секретаря, Міжнародний день солідарності молоді та Всесвітній день захисту лабораторних тварин.
Крім того, в різних країнах світу відзначаються інші цікаві свята. Наприклад, у США відзначають День "Обійміть сантехніка", День подяки перукарям, День телефону, День манікюру і педикюру, День автомобільних номерів. У Італії в цей день відзначають День визволення від фашизму та День пам'яті євангеліста Марка, а в Німеччині святкують День посадки дерев.
У церковному календарі — день пам’яті мученика Сави Стратилата, відомого як Сава Римський або Сава Солунський. Це важлива постать в християнській історії, був мучеником і святим.
Головні події в історії 25 квітня:
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