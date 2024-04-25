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25 квітня: яке сьогодні свято та головні події дня

09:41, 25 квітня 2024
25 квітня відзначають Всесвітній день захисту лабораторних тварин.
25 квітня: яке сьогодні свято та головні події дня
Джерело фото: vn.20minut.ua
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25 квітня у всьому світі відзначаються різноманітні важливі події, серед яких також існують традиційні та цікаві святкування. Для багатьох людей цей день може бути особливим з різних причин. За календарем свят ми знаходимося в періоді, коли по всьому світу відзначають Міжнародний день секретаря, Міжнародний день солідарності молоді та Всесвітній день захисту лабораторних тварин.

Крім того, в різних країнах світу відзначаються інші цікаві свята. Наприклад, у США відзначають День "Обійміть сантехніка", День подяки перукарям, День телефону, День манікюру і педикюру, День автомобільних номерів. У Італії в цей день відзначають День визволення від фашизму та День пам'яті євангеліста Марка, а в Німеччині святкують День посадки дерев.

У церковному календарі — день пам’яті мученика Сави Стратилата, відомого як Сава Римський або Сава Солунський. Це важлива постать в християнській історії, був мучеником і святим.

Головні події в історії 25 квітня:

  • 1719 - у Лондоні випущено перше видання роману Даніеля Дефо про Робінзона Крузо.
  • 1783 - в Анноні (Франція) запущено першу повітряну кулю, що піднімається з вантажем, рівним вазі дорослої людини.
  • 1792 - Руже де Ліль склав бойову пісню для Рейнської армії. Нині пісня відома як "Марсельєза".
  • 1792 - у Франції як знаряддя страти вперше застосовано гільйотину.
  • 1826 - в Англії запатентовано перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
  • 1867 - японське місто Токіо вперше відкрилося для іноземної торгівлі.
  • 1901 - у штаті Нью-Йорк уперше у світі введено автомобільні номери.
  • 1931 - Фердинанд Порше заснував компанію Porsche.
  • 1953 - сформовано Київське вище інженерне радіотехнічне інженерне училище ППО країни.

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