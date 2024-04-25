Державний готель «Україна» в центрі Києва вирішили продати

Готель «Україна» на Майдані Незалежності включено до великої приватизації.

Джерело фото: ukraine-hotel.kiev.ua

Уряд вирішив включити державне підприємство «Готель Україна» до переліку об’єктів великої приватизації державної власності. Про це стало відомо за розпорядженням від 23 квітня 2024 року під номером 352-р.

Чотирьохзірковий готель «Україна» розташований на Майдані Незалежності, в самому серці Києва. У безпосредній близькості від нього знаходяться Офіс президента України, Верховна рада, Кабінет міністрів, Національний банк, мерія, головпоштамт, найвідоміші київські театри та великі торговельні центри.

Готель «Україна» є першою висотною спорудою у Києві. Він був відкритий 28 вересня 1961 року під назвою «Москва».

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