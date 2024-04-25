Государственную гостиницу «Украина» в центре Киева решили продать

Гостиница «Украина» на Майдане Независимости включена в большую приватизацию.

Источник фото: ukraine-hotel.kiev.ua

Правительство решило включить государственное предприятие «Отель Украина» в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Об этом стало известно по распоряжению от 23 апреля 2024 года под номером 352-р.

Четырехзвездочный отель «Украина» расположен на Майдане Независимости, в самом сердце Киева. В непосредственной близости от него находятся Офис президента Украины, Верховная рада, Кабинет министров, Национальный банк, мэрия, главпочтамт, самые известные киевские театры и крупные торговые центры.

Гостиница «Украина» является первым высотным сооружением в Киеве. Она была открыта 28 сентября 1961 года под названием «Москва».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.