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Киевляне получили возможность рассрочки платежей за коммунальные услуги: как это работает

08:47, 25 апреля 2024
В Киеве стартовала программа рассрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги при условии подписания договора.
Киевляне получили возможность рассрочки платежей за коммунальные услуги: как это работает
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Киевляне получили возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги частями путем заключения соответствующего договора. Об этом сообщила директор "Центра коммунального сервиса" Юлия Петрик, пишет пресс-служба КГГА.

Центр предлагает киевлянам заключать договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за коммунальные услуги. Петрик отметила, что период отопительного сезона является наиболее приемлемым для уплаты долгов, поскольку тарифы на отопление отсутствуют, а финансовая нагрузка значительно меньше.

"При заключении договора специалисты центра обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, то вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг", - подчеркнула она.

Для заключения договора нужно обратиться в сервисный центр ЦКС по предварительной записи. Это можно сделать как лично, так и дистанционно через мессенджеры в Facebook, Skype или Telegram.

Необходимые документы для заключения договора реструктуризации долгов включают заявление, документы, подтверждающие личность и право собственности на имущество, а также надлежащим образом оформленные договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

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