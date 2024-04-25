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Кияни отримали можливість розстрочки платежів за комунальні послуги: як це працює

08:47, 25 квітня 2024
У Києві стартувала програма розстрочки платежів за житлово-комунальні послуги за умови підписання договору.
Кияни отримали можливість розстрочки платежів за комунальні послуги: як це працює
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Кияни отримали можливість оплачувати житлово-комунальні послуги частинами шляхом укладання відповідного договору. Про це повідомила директорка «Центру комунального сервісу» Юлія Петрик, пише пресслужба КМДА.

Центр пропонує киянам укладати договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за комунальні послуги. Петрик зауважила, що період опалювального сезону є найбільш прийнятним для сплати боргів, оскільки тарифи на опалення відсутні, а фінансове навантаження значно менше.

«При укладанні договору фахівці центру обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг», - підкреслила вона.

Для укладання договору потрібно звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом. Це можна зробити як особисто, так і дистанційно через месенджери у Facebook, Skype або Telegram.

Необхідні документи для укладання договору реструктуризації боргів включають заяву, документи, що підтверджують особу та право власності на майно, а також належним чином оформлені договори про надання житлово-комунальних послуг.

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