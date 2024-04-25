Зміна порядку видачі паспортів чоловікам 18-60 років стосується тільки послуг ДП «Документ», – МЗС

Уряд обмежив можливість отримання паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років.

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Міністерство закордонних справ України пояснило, що зміни у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосуються лише документів, які оформлюються Державною міграційною службою за заявами, отриманими через ДП «Документ».

Уточнено, що ДП «Документ» є окремим державним підприємством, яке належить до сфери управління Державної міграційної служби України, проте воно не має жодного стосунку до надання консульських послуг.

«Постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП «Документ»», підкреслили у відомстві.

Крім того, наголошується, що згідно з постановою КМУ, пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не буде здійснюватися і громадяни не зможуть отримати такі паспорти в закордонних дипломатичних установах України.

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Також повідомлялося, що у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.

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