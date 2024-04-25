Изменение порядка выдачи паспортов мужчинам 18-60 лет касается только услуг ГП «Документ», – МИД

Правительство ограничило возможность получения паспортов за рубежом для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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Правительство приняло постановление, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, не смогут получить загранпаспорта. Согласно документу, получение паспортов для мужчин этой возрастной категории теперь возможно только в территориальных органах или подразделениях ГМС. Отправка этих документов в зарубежные дипломатические учреждения или обособленные подразделения для их выдачи больше не будет осуществляться.

Министерство иностранных дел Украины пояснило, что изменения в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касаются только документов, которые оформляются Государственной миграционной службой по заявлениям, полученным через ГП "Документ".

Уточнено, что ГП "Документ" является отдельным государственным предприятием, которое относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины, однако оно не имеет никакого отношения к предоставлению консульских услуг.

"Постановление Кабинета Министров Украины № 443 от 23 апреля 2024 года относительно изменений в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ"", подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Также сообщалось, что в Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов.

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