25 апреля: какой сегодня праздник и главные события дня

25 апреля отмечают Всемирный день защиты лабораторных животных.

Источник фото: vn.20minut.ua

25 апреля во всем мире отмечаются различные важные события, среди которых также существуют традиционные и интересные празднования. Для многих людей этот день может быть особенным по разным причинам. По календарю праздников мы находимся в периоде, когда по всему миру отмечают Международный день секретаря, Международный день солидарности молодежи и Всемирный день защиты лабораторных животных.

Кроме того, в разных странах мира отмечаются другие интересные праздники. Например, в США отмечают День "Обнимите сантехника", День благодарности парикмахерам, День телефона, День маникюра и педикюра, День автомобильных номеров. В Италии в этот день отмечают День освобождения от фашизма и День памяти евангелиста Марка, а в Германии празднуют День посадки деревьев.

В церковном календаре - день памяти мученика Саввы Стратилата, известного как Савва Римский или Савва Солунский. Это важная фигура в христианской истории, был мучеником и святым.

Главные события в истории 25 апреля:

- 1719 - в Лондоне выпущено первое издание романа Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо.

- 1783 - в Анноне (Франция) запущен первый воздушный шар, поднимающийся с грузом, равным весу взрослого человека.

- 1792 - Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне песня известна как "Марсельеза".

- 1792 - во Франции как орудие казни впервые применена гильотина.

- 1826 - в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

- 1867 - японский город Токио впервые открылся для иностранной торговли.

- 1901 - в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

- 1931 - Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

- 1953 - сформировано Киевское высшее инженерное радиотехническое инженерное училище ПВО страны.

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