Судді Хмельницького апеляційного суду обрали заступника голови суду та секретаря судової палати

Кандидатів обирають збори суддів строком на три роки.

Джерело фото: court.gov.ua

На засіданні суддів Хмельницького апеляційного суду, що відбулося 24 квітня 2024 року, було обрано заступника голови суду та секретаря судової палати. За результатами таємного голосування більшістю голосів на посаду заступника голови суду була обрана суддя судової палати, відповідальна за розгляд цивільних справ Алла Корніюк. Про це повідомили у Хмельницькому апеляційному суді.

Також на цьому засіданні було прийнято рішення про переобрання Наталії Федорової на посаду секретаря судової палати, яка відповідає за розгляд кримінальних справ. Відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», кандидатів на посади заступника голови суду та секретаря судової палати обирає збори суддів на трьохрічний термін.

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