У Києві викрили шахрайську схему на 11 млн гривень з Фонду гарантування вкладів: 13 затриманих

За допомогою «фішингу» зловмисники отримували доступ до банківських рахунків.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про направлення до суду обвинувального акта стосовно 13 осіб, які вважаються учасниками злочинної організації. За звинуваченням, вони шляхом шахрайства витягли з рахунків Фонду гарантування вкладів суму, що становить 11 мільйонів гривень.

Учасники групи були затримані влітку 2023 року. Вони діяли на території Києва та Дніпропетровської області, використовуючи метод «фішингу» для отримання доступу до банківських рахунків. За цією схемою вони незаконно знімали гроші з рахунків.

За даними слідства, ці особи привласнили кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі приблизно 11 мільйонів гривень. Ці гроші були призначені для виплати клієнтам банків, що збанкрутіли.

Під час обшуків у місцях проживання фігурантів було виявлено, що вони також займалися вирощуванням та збутом канабісу.

За вчинені злочини членам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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