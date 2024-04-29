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В Киеве разоблачили мошенническую схему на 11 млн гривен из Фонда гарантирования вкладов: 13 задержанных

21:48, 29 апреля 2024
С помощью «фишинга» злоумышленники получали доступ к банковским счетам.
В Киеве разоблачили мошенническую схему на 11 млн гривен из Фонда гарантирования вкладов: 13 задержанных
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Киевская городская прокуратура сообщила о направлении в суд обвинительного акта в отношении 13 человек, которые считаются участниками преступной организации. По обвинению, они путем мошенничества вытянули со счетов Фонда гарантирования вкладов сумму, составляющую 11 миллионов гривен.

Участники группы были задержаны летом 2023 года. Они действовали на территории Киева и Днепропетровской области, используя метод «фишинга» для получения доступа к банковским счетам. По этой схеме они незаконно снимали деньги со счетов.

По данным следствия, эти лица присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме примерно 11 миллионов гривен. Эти деньги были предназначены для выплаты клиентам обанкротившихся банков.

Во время обысков в местах проживания фигурантов было обнаружено, что они также занимались выращиванием и сбытом каннабиса.

За совершенные преступления членам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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