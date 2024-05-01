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У Вінниці невідомий повідомив про «мінування» ОВА

16:47, 1 травня 2024
Роботу військової адміністрації та Ради Вінниччини відновлено.
У Вінниці невідомий повідомив про «мінування» ОВА
Джерело фото: myvin.com.ua
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Обласну військову адміністрацію та обласну Раду Вінниччини тимчасово евакуювали через анонімне повідомлення про замінування, яке надійшло до поліції. Про це повідомив глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Наразі відповідно до протоколу проводиться евакуація працівників з будівлі. Спеціалізовані служби розпочали обстеження приміщення для перевірки достовірності повідомлення та виявлення можливих загроз.

Пізніше Борзов повідомив, що інформація про замінування не підтвердилась під час перевірки. Відновлено роботу обласної військової адміністрації та обласної Ради, а працівників відпустили на робочі місця.

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