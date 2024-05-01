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За $20 000 обіцяв «домовитися» з ДБР про закриття справи: викрили працівника судової охорони

16:17, 1 травня 2024
Працівник служби судової охорони пообіцяв чоловіку, що за гроші може залучити свої зв’язки та спробувати домовитися про закриття провадження.
За $20 000 обіцяв «домовитися» з ДБР про закриття справи: викрили працівника судової охорони
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У Хмельницькій області правоохоронці повідомили про підозру заступнику командира одного з підрозділів служби судової охорони (ССО). Він за 20 000 доларів США він обіцяв фігуранту кримінального провадження Бюро «допомогти» йому закрити справу, передає Державне бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що фігурантом кримінального провадження є правоохоронець, щодо якого здійснюється розслідування за фактом провокації підкупу під час складання адмінпротоколу за водіння в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 370 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Посадовець ССО розповів правоохоронцю, що знайомий з прокурорами Хмельницької спеціалізованої прокуратури та працівниками ДБР. Він запевнив, що за 20 тис. доларів США може залучити свої зв’язки та спробувати домовитися про закриття провадження.

Працівнику служби судової охорони тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

У ДБР додали, що розслідування кримінального провадження щодо провокації підкупу триває.

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