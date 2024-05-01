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За $20 000 обещал «договориться» с ГБР о закрытии дела: разоблачили работника судебной охраны

16:17, 1 мая 2024
Сотрудник службы судебной охраны пообещал мужчине, что за деньги может привлечь свои связи и попытаться договориться о закрытии производства.
За $20 000 обещал «договориться» с ГБР о закрытии дела: разоблачили работника судебной охраны
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В Хмельницкой области правоохранители сообщили о подозрении заместителю командира одного из подразделений службы судебной охраны (ССО). Он за 20 000 долларов США обещал фигуранту уголовного производства Бюро «помочь» ему закрыть дело, передает Государственное бюро расследований.

В ГБР отметили, что фигурантом уголовного производства является правоохранитель, в отношении которого осуществляется расследование по факту провокации подкупа при составлении админпротокола за вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 370 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Чиновник ССО рассказал правоохранителю, что знаком с прокурорами Хмельницкой специализированной прокуратуры и работниками ГБР. Он заверил, что за 20 тыс. долларов США может привлечь свои связи и попытаться договориться о закрытии производства.

Работнику службы судебной охраны теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ГБР добавили, что расследование уголовного производства по провокации подкупа продолжается.

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