Практика судов
  1. В Украине

В Виннице неизвестный сообщил о «минировании» ОВА

16:47, 1 мая 2024
Работа военной администрации и Совета Винницкой области восстановлена.
В Виннице неизвестный сообщил о «минировании» ОВА
Источник фото: myvin.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Областную военную администрацию и областной Совет Винницкой области временно эвакуировали из-за анонимного сообщения о заминировании, которое поступило в полицию. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Сейчас в соответствии с протоколом проводится эвакуация работников из здания. Специализированные службы начали обследование помещения для проверки достоверности сообщения и выявления возможных угроз.

Позже Борзов сообщил, что информация о заминировании не подтвердилась во время проверки. Возобновлена работа областной военной администрации и областного Совета, а работников отпустили на рабочие места.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.

Сотрудник ТЦК смог мобилизовать автомобилей у предпринимателей на 11 млн грн, выбирая их по своему вкусу – ГБР

Теперь сотрудника ТЦК, решившего мобилизовать понравившиеся ему автомобили прямо со стоянки предприятия, ждет суд.

Штрафы за тех, кто не стал на военный учет или не сообщает ТЦК об изменении места жительства, увеличат до 25,5 тысячи гривен

За нарушение правил постановки на военный учет, несообщение ТЦК об изменении места жительства, неявку по повестке смогут штрафовать до 25,5 тысячи грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду