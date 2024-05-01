В Виннице неизвестный сообщил о «минировании» ОВА

Работа военной администрации и Совета Винницкой области восстановлена.

Источник фото: myvin.com.ua

Областную военную администрацию и областной Совет Винницкой области временно эвакуировали из-за анонимного сообщения о заминировании, которое поступило в полицию. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Сейчас в соответствии с протоколом проводится эвакуация работников из здания. Специализированные службы начали обследование помещения для проверки достоверности сообщения и выявления возможных угроз.

Позже Борзов сообщил, что информация о заминировании не подтвердилась во время проверки. Возобновлена работа областной военной администрации и областного Совета, а работников отпустили на рабочие места.

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