Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 14 травня

Уряд вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних та створив Стратегічну інвестиційну раду як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.

Кабінет міністрів у вівторок, 14 травня, провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Затверджено Порядок сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційний платформі донорів для України. Порядок регулює питання сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері взаємодії з Багатосторонньою координаційною платформою донорів для України, визначення пріоритетних напрямів підтримки України, здійснення моніторингу та оцінки виконання програм, проектів, що фінансуються за рахунок міжнародних програм, внесення пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів виконавчої влади в зазначеній сфері. Передбачено, що система міжвідомчої координації центральних органів виконавчої влади з питань участі у Багатосторонній платформі складається з: Керівної ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційній платформі донорів для України; Експертної ради з питань координації Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України за відповідним напрямом; української частини Секретаріату Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України. Утворено Керівну раду з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційній платформі донорів для України та затверджено її склад.

- Затверджено, відповідно до абзацу шостого частини першої статті 9 ЗУ «Про водовідведення та очищення стічних вод», Порядок проведення оцінки стану водовідведення та очищення стічних вод. Порядок встановлює вимоги щодо проведення оцінки технічного стану обʼєктів централізованого та нецентралізованого водовідведення та якості очищення стічних вод. Дія цього Порядку поширюється на субʼєктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого та/або нецентралізованого водовідведення.

- Внесено зміни до розділу III «Охорона здоровʼя» додатка 2 «Схема тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій» до постанови КМУ від 30.08.2002 N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з метою упорядкування оплати праці окремих працівників сфери охорони здоровʼя на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Доповнено позицію «Лікарі інших спеціальностей, фармацевт, лікар-інтерн, фармацевт-інтерн, лікар-стажист» новими посадами: професіонали у галузі охорони здоровʼя у закладах охорони здоровʼя, професіонали з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоровʼя, - зі встановленням для них схемних тарифних розрядів у діапазоні 9-13 розрядів за Єдиною тарифною сіткою. Викладено позицію «Молодші спеціалісти з медичною та фармацевтичною освітою/фахові молодші бакалаври, фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр), першим (бакалаврським) рівнем медичної і фармацевтичної освіти та магістри з медсестринства» у редакції «Фахівці з числа працівників сфери охорони здоровʼя з освітнім (освітньо-професійним) ступенем фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, у тому числі з немедичною освітою, магістри з медсестринства» - зі встановленням для них схемних тарифних розрядів у діапазоні 6-10 розрядів за Єдиною тарифною сіткою. Доповнено позицію «Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів, продавець оптики, дезінфектор» новими посадами: екстрений медичний технік, інструктор з надання першої допомоги, оператор оперативно-диспетчерської служби (медицина), - зі встановленням для них схемних тарифних розрядів у діапазоні 3-4 розрядів за Єдиною тарифною сіткою.

- Внесено зміни до пункту 1 постанови КМУ від 25.04.2023 N 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», якими замінено в абзацах другому-четвертому підпункту 1 слова «визначені Кабінетом Міністрів України у відповідних схемах посадових окладів» словами «визначені відповідно до законодавства у схемах (розмірах) посадових окладів (тарифних ставок)», з метою збереження встановлення коефіцієнтів деяким працівникам державних органів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і на територіях можливих бойових дій, та недопущення дискримінації щодо встановлення коефіцієнтів серед працівників державних органів.

- Здійснено у 2024 році розподіл залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого були кошти, отримані у 2023 році для задоволення потреб осіб, евакуйованих із населених пунктів, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових дій), у безпечні райони, та осіб, які проживають в деокупованих населених пунктах, на рахунок відкритий Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Національному банку, шляхом установлення Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за спеціальним фондом державного бюджету обсягу видатків у сумі 21 млн. 653,4 тис. гривень (видатки споживання) за новою бюджетною програмою «Здійснення заходів з повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії російської федерації». Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення заходів з повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії рф проти України.

- Денонсовано Угоду про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів, вчинену 22.01.1993 у Мінську.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 19.06.2016 N 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей». Надано утвореним підрозділам з питань ветеранської політики повноваження на виконання окремих положень, передбачених Порядком виплати виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, зокрема прийняття заяви на призначення грошової компенсації, надання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка заявника на рахунок продавця житла тощо. Відтерміновано право на отримання грошової компенсації заявникам, яким вручено підозру у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України. Прийнято рішення не включати в розрахунок розміру грошової компенсації повнолітніх членів сімʼї одержувача грошової компенсації, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у звʼязку із вчиненням ними злочину проти України. Передбачено проведення перерахунку розміру призначеної грошової компенсації один раз на рік з урахуванням опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, визначеної Мінінфраструктури станом на 1 січня поточного року, за умови, що грошова компенсація не виплачена. Зменшено термін використання коштів грошової компенсації до року з часу зарахування коштів на спеціальний рахунок, окрім осіб, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України, які перебувають в полоні чи вважаються безвісти зниклими за особливих обставин. Заборонено використання грошової компенсації для придбання житла у членів сім’ї першого та другого ступеня спорідненості.

- Утворено Стратегічну інвестиційну раду як тимчасовий консультативно-дорадчий орган КМУ. Затверджено Положення про Стратегічну інвестиційну раду та її склад. Передбачено, що основними завданнями Ради є: сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій; підготовка пропозицій щодо єдиного проектного портфеля здійснення публічних інвестицій; підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності здійснення публічних інвестицій; підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань здійснення публічних інвестицій.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках. Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються, серед іншого, на здійснення заходів, повʼязаних з забезпеченням участі України у міжнародних засіданнях, конференціях, комітетах, робочих групах, повʼязаних із протимінною діяльністю в частині гуманітарного розмінування; участі України у міжнародних конференціях, комітетах, повʼязаних з відновленням та післявоєнним розвитком; організацією та участю у міжнародних економічних (ділових) форумах, семінарах, конференціях, засіданнях, презентаціях, зокрема з питань, повʼязаних із залученням інвестицій і санкційною політикою.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 13.12.2017 N 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та обʼєктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» та від 07.12.2023 N 1320 «Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану» з метою удосконалення та збільшення спрощених умов для будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, в тому числі когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів (потужністю від 1 МВт та більше), а також повʼязаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого повʼязаного обладнання під час воєнного стану задля створення умов для сталого проходження опалювального періоду 2024/25 року та забезпечення споживачів і закладів соціальної сфери тепловою та електричною енергією у звʼязку з постійними пошкодженнями обʼєктів теплової та електричної генерації на фоні військової агресії рф.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 02.06.2021 N 579 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» і розпорядження КМУ від 14.02.2023 N 160 «Про затвердження плану заходів до 2024 року щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки» з метою забезпечення функціонування та адміністрування електронної системи для реалізації сервісу «Конкурс проектів міжнародних молодіжних обмінів» та передбачення проведення всеукраїнських заходів (тренінгів, семінарів- тренінгів) задля виконання програми залучення молоді до відновлення України шляхом реалізації молодіжних обмінів «Віднова:UA».

- Затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Порядок визначає механізм взаємодії між субʼєктами, які беруть участь у пошуку, поверненні, забезпеченні соціального захисту та реінтеграції дітей, депортованих або примусово переміщених, і таких, які перебувають під ризиком депортації або примусового переміщення внаслідок збройної агресії рф проти України.

- Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час». Зміни спрямовані на створення необхідних умов для бронювання працівників підприємств, установ і організацій, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії рф майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, перелік яких затверджується Міненерго.

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