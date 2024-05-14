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Документи виконавчого провадження з АСВП миттєво направлятимуться в ЄСІТС

14:29, 14 травня 2024
Новий функціонал дозволить виконавцям пришвидшити направлення документів виконавчого провадження, а сторонам — гарантуватиме їх отримання в електронному кабінеті ЄСІТС безпосередньо.
Документи виконавчого провадження з АСВП миттєво направлятимуться в ЄСІТС
Фото: court.gov.ua
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Міністерство юстиції України повідомило, що разом з Державним підприємством «Національні інформаційні системи», Державна судова адміністрація України (далі — ДСА) та Державним підприємством «Інформаційні судові системи» реалізували можливість миттєвого направлення документів виконавчого провадження з Автоматизованої системи виконавчого провадження (далі — АСВП) в Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (далі — ЄСІТС). Такий функціонал дозволить виконавцям пришвидшити направлення документів виконавчого провадження, а сторонам — гарантуватиме їх отримання в електронному кабінеті ЄСІТС безпосередньо.

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про виконавче провадження» документи виконавчого провадження надсилаються виключно в електронній формі органам та особам, які мають електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін документами. Крім того, документи виконавчого провадження можуть бути надіслані додатково на підставі письмового звернення таких осіб за їхніми адресами, зазначеними у виконавчому документі.

 «При цьому сторона, до електронного кабінету якої будуть направлені документи виконавчого провадження, вважатиметься такою, що належним чином повідомлена про винесення виконавцем відповідної постанови. Процедура реєстрації електронного кабінету є простою та відбувається за допомогою кваліфікованого електронного підпису як для фізичних, так і для юридичних осіб», – зазначив заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Згідно з пунктом 10 «Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, реєстрація електронних кабінетів в ЄСІТС є обов’язковою для всіх юридичних осіб, а також для адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, органів державної влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС у добровільному порядку.

Крім того, про це йдеться у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29 червня 2023 року № 3200-ІХ.

Андрій Гайченко зауважив, що процес направлення та отримання таких документів буде майже миттєвим. Адже зі сторони виконавця направлення відбуватиметься в момент прийняття (підписання) виконавцем документакваліфікованим електронним підписом в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Відтак, нововведення спростить процедуру вчасного отримання важливих документів виконавчого провадження, зокрема в умовах воєнного стану. Це стане у нагоді як для виконавців, так і для сторін виконавчого провадження та забезпечить економію часу й уникнення витрат на пересилання документів засобами поштового зв’язку.

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