Львівський футбольний клуб «Карпати» отримав право бронювання від мобілізації

ФК «Карпати» визнали критично важливим для функціонування економіки України.

Гравці футбольного клубу «Карпати» отримали право на бронювання від мобілізації. Футбольний клуб визнали критично важливим для економіки в особливий період. Про це стало відомо з указу Міністерства молоді та спорту України.

Наданий статус дозволить клубу зберегти 50% військовозобов'язаних працівників. Відсоток тих, кого не мобілізують, можуть збільшити, якщо клуб доведе цю потребу.

Раніше ідентичний статус набули клуби УПЛ: "Динамо", "Шахтар", "Кривбас", "Дніпро-1", "Зоря" та "Оболонь".

Зазначимо, що "Карпати" достроково вийшли до УПЛ. Зараз команда посідає перше місце в Першій лізі, випереджаючи "Інгульець", що йде другим, на три очки. У

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що працівники місцевого ТЦК затримали футболіста Миколу Сираша з ФК «Хуст» та доставили до військкомату.

Пізніше у ТЦК заявили, що якщо у спортсмена немає законних підстав та належно оформленої відстрочки, він може бути залучений до мобілізації.

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