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Львівський футбольний клуб «Карпати» отримав право бронювання від мобілізації

14:31, 14 травня 2024
ФК «Карпати» визнали критично важливим для функціонування економіки України.
Львівський футбольний клуб «Карпати» отримав право бронювання від мобілізації
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Гравці футбольного клубу «Карпати» отримали право на бронювання від мобілізації. Футбольний клуб визнали критично важливим для економіки в особливий період. Про це стало відомо з указу Міністерства молоді та спорту України.

Наданий статус дозволить клубу зберегти 50% військовозобов'язаних працівників. Відсоток тих, кого не мобілізують, можуть збільшити, якщо клуб доведе цю потребу.

Раніше ідентичний статус набули клуби УПЛ: "Динамо", "Шахтар", "Кривбас", "Дніпро-1", "Зоря" та "Оболонь".

Зазначимо, що "Карпати" достроково вийшли до УПЛ. Зараз команда посідає перше місце в Першій лізі, випереджаючи "Інгульець", що йде другим, на три очки. У

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що працівники місцевого ТЦК затримали футболіста Миколу Сираша з ФК «Хуст» та доставили до військкомату. 

Пізніше у ТЦК заявили, що якщо у спортсмена немає законних підстав та належно оформленої відстрочки, він може бути залучений до мобілізації.

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