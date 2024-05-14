В Україні запустили портал, на якому можна повідомити, що варто змінити у системі Міноборони

Вебсайт наразі працює в тестовому режимі.

Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу «Дерегуляція в системі Міноборони», який допоможе підвищити ефективність процесів оборонного відомства.

«Цей ресурс – інструмент, за допомогою якого будь-хто всередині периметру Міноборони, Збройних Сил або поза ним у цивільному секторі може повідомити нам, яке питання необхідно дерегулювати, що варто змінити», — заявив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

За його словами, портал допоможе більш системно реалізувати потенціал змін, який мають військовослужбовці, бізнес, цивільні громадяни, а також інформувати громадянське суспільство про практичні результати реалізації конструктивних пропозицій.

Вебсайт наразі працює в тестовому режимі. Скориставшись посиланням та заповнивши онлайн-форму, будь-який користувач зможе подати пропозиції щодо змін та оптимізації процесів у системі Міноборони.

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