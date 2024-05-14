В Украине запустили портал, на котором можно сообщить, что следует изменить в системе Минобороны

Веб-сайт сейчас работает в тестовом режиме.

Министерство обороны Украины запустило онлайн-платформу «Дерегуляция в системе Минобороны», которая поможет повысить эффективность процессов оборонного ведомства.

«Этот ресурс – инструмент, с помощью которого любой внутри периметра Минобороны, Вооруженных Сил или вне его в гражданском секторе может сообщить нам, какой вопрос необходимо дерегулировать, что следует изменить», — заявил заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

По его словам, портал поможет более системно реализовать потенциал изменений, которые имеют военнослужащие, бизнес, гражданские граждане, а также информировать гражданское общество о практических результатах реализации конструктивных предложений.

Веб-сайт сейчас работает в тестовом режиме. Воспользовавшись ссылкой и заполнив онлайн-форму, любой пользователь сможет подать предложения относительно изменений и оптимизации процессов в системе Минобороны.

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