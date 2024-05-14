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ЕС принял План Украины в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро

14:05, 14 мая 2024
В 2024 году Украина в рамках программы рассчитывает привлечь 16 млрд. евро.
ЕС принял План Украины в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро
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Во вторник, 14 мая, Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро. Об этом сообщили в официальном прессрелизе Совета ЕС.

Отмечается, что сегодняшнее решение позволит Еврокомиссии выделить Украине до 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования, пока не начнутся регулярные выплаты.

В ЕС также отмечают, что регулярные платежи будут выплачиваться только при условии «внедрения согласованной реформы и инвестиций», а также при условии, что Украина будет продолжать поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в текущем году Украина в рамках программы рассчитывает привлечь 16 млрд евро.

«Это усилит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с россией. Благодарим Бельгию, которая председательствует в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку Плана Украины и непоколебимую поддержку», — написал он.

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что План Ukraine Facility на 50 млрд евро "деньги в обмен на реформы" от ЕС предусматривает возможность остановить платежи или требовать возврата средств, если Украина допустит коррупцию или мошенничество.

Вместе с тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Напомним, План предусматривает в частности то, что в 2026 году вступит в силу законодательство о совершенствовании дисциплинарной системы прокуроров и усиление институциональной способности, а также прозрачного и основанного на заслугах отбора прокуроров на руководящие должности. 

Кроме того, на 2025 год планируется внедрение оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей по функциональному направлению; четкое разделение заработной платы на фиксированную, или гарантированную, часть (не менее 70%) и вариативную часть (не более 30%); снижение надбавки за выслугу лет с 50% до 30%.

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