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В Украине полностью запретят рекламу азартных игр – Даниил Гетманцев

17:27, 14 мая 2024
Реклама будет запрещена полностью, кроме рекламы непосредственно в игорных заведениях
В Украине полностью запретят рекламу азартных игр – Даниил Гетманцев
Источник фото: rada.gov.ua
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В Верховной Раде планируют полностью запретить рекламу азартных игр. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Даниил Гетманцев по итогам заседания рабочей группы по законопроекту №9256-д, который был разработан с целью борьбы с игровой зависимостью.

«Реклама будет запрещена. Полностью, кроме рекламы непосредственно в игорных заведениях. Спонсорство тоже. Еще есть небольшой лаг для дискуссии о спонсорстве спорта, но пока скорее нет, чем да», – рассказал глава комитета.

По его словам, введение ограничений для игроков поддержаны почти полностью (по времени игры, сумме израсходованных средств, одного аккаунта).

«Поддержаны запреты и ограничения для операторов, предложены НБУ и дополнительные основания аннулирования лицензий (налоговый долг, применение способа расчетов иного, чем наличный или безналичный). Существенно расширен механизм блокировки нелегальных игровых сайтов. И все вышеперечисленные ограничения распространены в равной степени на лотерее», – сообщил парламентарий.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой.

20 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино.

До этого Владимир Зеленский  отреагировал на петицию с призывом ограничить игорный бизнес, которая собрала необходимых 25 тысяч голосов. Как сообщалось, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена. Также в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

Также отметим, что парламентский Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

Также Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования.

В частности, как сообщили в НБУ, речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования.

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